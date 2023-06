La parola in tutte le sue sfumature con Vera Gheno e Roberto Mercadini

Le parole saranno al centro di di ScrittuRa festival a Lugo con l’attore Roberto Mercadini e la linguista Vera Gheno. Si comincia alle 18.30 al Chiostro del Carmine con Vera Gheno e l’incontro ’Le parole delle scrittrici’. Partendo dal suo ultimo libro “Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo” (Rizzoli) Vera Gheno – in dialogo con Maria Chiara Sbiroli, racconterà delle donne che per secoli hanno nascosto le proprie parole dietro a pseudonimi o non le hanno pubblicate affatto, affidandole ai posteri. Lo testimonia la presenza delle scrittrici nelle antologie scolastiche di oggi, ridotta, per dirla coi codici cromatici cari alla tradizione, a una sfumatura rosa su un cielo tutto azzurro. Con una selezione originale e unica di testi – che parte da Saffo e passa per Zelda Fitzgerald, Margaret Mitchell e molte altre – Vera Gheno costruisce un dizionario invisibile che attraversa epoche, continenti e generi (non solo letterari), e ci guida in un viaggio nella cosiddetta scrittura femminile. Per scoprire come le donne hanno contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo, e si sono guadagnate sul campo il loro posto tra i classici. Alle 21 al Pavaglione salirà sul palco Roberto Mercadini con “La donna che rise di Dio” in dialogo con Matteo Cavezzali. Nella Bibbia non troviamo traccia di eroi né, propriamente, esempi di virtù morale. I protagonisti delle vicende, persino le figure più venerabili come Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, Salomone, sono segnati da una moltitudine di colpe, o destinati a coprirsi di ridicolo, o entrambe le cose. Figure di bruciante verità: protagonisti di una narrazione dove ogni re è nudo, ogni principe ha voce di ranocchio, nessuna bella addormentata può dormire sogni tranquilli.In caso di maltempo l’incontro delle 18.30 sarà spostato al Salone Estense, mentre quello delle 21 al Centro Sociale il Tondo.