La parrocchia organizza una festa di carnevale per sabato prossimo

Il mese di marzo a Porto Fuori inizia all’insegna del carnevale. Sabato prossimo, dalle 15, la chiesa di Santa Maria (via Fuschini 46) organizza una festa con magia, balli e stand gastronomico. A pomeriggio ci sarà l’esibizione di magia comica di Milko Stefani, mentre per i più piccoli è prevista la baby dance. Sarà inoltre presente lo stand con piadina con salsiccia o prosciutto crudo, pizza fritta, patatine fritte, dolci e non solo. In caso di pioggia, la festa si svolgerà all’interno della chiesa. Ingresso libero. Per info: www.facebook.com/ParrocchiaPortoFuori. La parrocchia sfilerà domenica 2 marzo a Lido Adriano con il carro a tema Rio.