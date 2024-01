La parrucchiera dopo l’alluvione: "Tanti ostacoli alla ripartenza"

"A cosa servono le promesse, se poi nella pratica non c’è una vera possibilità di ripartire?". Se lo chiede Sonia Bisignano, parrucchiera 47enne che aveva aperto il proprio salone a Faenza durante il periodo covid. Un investimento di quasi 40mila euro finanziato con un mutuo. E quando pensava di aver superato la fase critica, quella dei bollettini alla tv, dei decreti e delle chiusure forzate, a spazzarle via quasi tutte le certezze è stata l’alluvione dello scorso maggio. Quasi tutte perchè è grazie alla capacità professionale maturata in trent’anni di attività che, poche settimane dopo il disastro, ha affittato una poltrona in un altro salone e ha ricominciato a lavorare. Le cose però, come lei stessa racconta a oltre otto mesi dal catastrofico evento, non sono più ritornate come prima. "Lavoro da quando avevo 15 anni – evidenzia Bisignano –, e sono sempre stata dipendente. Poi ho aperto un salone con una socia prima di mettermi alla prova ed iniziare a lavorare in proprio. Quindi ho affittato la poltrona per un anno, e nel giugno 2020 ho deciso di accendere un mutuo ed aprire la mia attività, il salone Vidhia in piazza Ferniani". Con la formula dell’affitto d’azienda il salone al momento dell’alluvione "funzionava, e l’attività era in crescita – prosegue la parrucchiera –. Avevo acquistato l’arredamento e gli strumenti del mestiere. Poi a metà maggio mi sono ritrovata senza attività e senza “vicini“, visto che in piazza Ferniani ogni esercizio è stato colpito. L’acqua aveva sfondato la vetrina, e ho ritrovato le mie poltrone nel fango in mezzo alla strada. Un trauma".

Nelle settimane seguenti "ho sospeso il mutuo e disdetto il contratto di affitto in accordo col proprietario (anch’egli alluvionato, ndr) ma dovevo far fronte alle spese e agli interessi del mutuo quindi ho affittato una poltrona all’interno del salone di una mia amica in via Barisan e ho ricominciato a lavorare. Complessivamente mi sono arrivati 1.600 euro dalla Camera di Commercio e 500 euro dall’Inps". Risorse troppo esigue, come afferma Bisignano, per poter ripartire: "Ora fatturo forse la metà, il perito a dicembre mi ha detto che la documentazione per chiedere il rimborso è pronta ma la piattaforma non funziona e quindi non riesce a caricarla (condizione che accomuna anche altri, ndr). È complicato. Io cerco di rimboccarmi le maniche, ho sempre pagato tutto, ho saldato tutti i fornitori e sto elaborando psicologicamente un trauma. Ma non è per nulla facile andare avanti così". Per questo un suo amico ha avviato da pochi giorni una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. "Il mio amico ha avviato una raccolta fondi per cercare di darmi un sostegno che al momento non è arrivato da altre parti. Sono arrabbiata e delusa perché noi alluvionati ci siamo rimboccati le maniche ma dopo otto mesi ancora non abbiamo gli strumenti e le possibilità per ripartire".

Damiano Ventura