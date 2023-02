La partenza è diesel poi anche Gnassi e Petitti sfidano la pioggia

RIMINI

Per qualche voto in più, i democratici riminesi non temono il maltempo. La pioggia scesa dal cielo a onorare le previsioni e le rasoiate di vento incessanti hanno provato ieri a smorzare l’entusiasmo per le primarie del Pd nella provincia di Rimini, ma il giorno del giudizio per eleggere il prossimo leader dei dem – nel derby in salsa emiliano-romagnola tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein – ai 53 seggi del territorio è filato via liscio e con "un’affluenza soddisfacente", come ha commentato il saldo delle 13 il segretario provinciale Filippo Sacchetti, scorrendo il parziale di 4.000 preferenze espresse. Una partenza diesel è stata quella delle urne a Rimini, dove il seggio di via Bidente, al Villaggio Primo Maggio, alle 11 registrava ancora un arrivo alla spicciolata, prima di assistere a un brusco aumento, segnato per coincidenza dall’arrivo di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa regionale. "Malgrado la pioggia, la partecipazione è tanta – ha assicurato –. Penso che oggi il Pd abbia l’opportunità per dare inizio a una grande svolta, progressista e democratica. Dobbiamo tornare a essere punto di riferimento per temi sociali e per una politica più a stretto contatto con il territorio e le persone. Per questo ho dato il mio sostegno ad Elly Schlein, quale figura di rinnovamento importante".

E mentre all’ora di pranzo i seggi si riempiono, sfidando la pioggia in sella alla bici anche il deputato dem ed ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha partecipato all’assalto dello storico circolo ’V Peep’. In una sala gremita di sostenitori del partito, Gnassi – già schieratosi con Bonaccini – ha deposto scheda e obolo di 2 euro commentando: "Il Pd apre un nuovo corso. E lo fa per superare i problemi che ha avuto. Sceglie il nuovo segretario non in pochi, ma aprendo le porte a tutti. Lo fa perché tante e tanti possano scegliere la guida migliore per garantire un’alternativa seria, credibile e concreta alla destra e per tornare a essere un perno della democrazia".

f.z.