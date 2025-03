La partigiana al Sorelle festival

È un’ospite d’eccezione quella attesa domani al Sorelle Festival: alla presentazione della graphic novel sulla sua vita, in calendario alle 16 al museo Argylls (via Castellani 25), è infatti attesa anche Annunziata Verità, partigiana faentina 99enne che rappresenta ormai una delle ultime testimonianze viventi in Italia della Resistenza. Già oggi, alle 18, il Sorelle Festival ospiterà una delle firme di punta del femminismo in Italia: al circolo Promoteo arriverà infatti la scrittrice e giornalista Giulia Siviero per presentare il suo libro ‘Fare femminismo’, tra storie, esperienze e battaglie che hanno trasformato la società. Domani, fra i tanti appuntamenti, da segnalare alle 15 il flash mob in piazza ‘Rompiamo gli stereotipi di genere’. Alle 16 sarà la volta della presentazione della graphic novel creata dagli studenti del Ballardini in onore di Annunziata Verità a cui farà seguito, alle 17, un talk con Sandra Bellini e Laura Orlandini sul ruolo delle donne nella Resistenza.

f.d.