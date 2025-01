’La passione’, firmacopie del libro di Rita Massarenti

Domani pomeriggio alle 17.30 la scrittrice Rita Massarenti sarà alla libreria Feltrinelli di via Diaz 14 a Ravenna per il firmacopie del suo libro ’La passione’ (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Vivere la passione può essere a un tempo semplice e faticoso. Semplice, perché basta stare in contatto con se stessi. Faticoso, perché trovare la strada per la realizzazione può prevedere lunghe sperimentazioni, tentativi fallimentari, richiede perseveranza, determinazione.

Rita Massarenti, laureata in Scienze Politiche, ex schermitrice, ex bancaria, ha intrapreso da venticinque anni un personale percorso di consapevolezza che l’ha portata a riscoprire il suo amore per la scrittura, seppellita quando, da mancina, è stata obbligata a scrivere con la mano destra.