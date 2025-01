La ‘patajola’ fuori, come i bambini

Non tutti sono d’accordo sull’interpretazione del termine ‘patajöl’ cioè il lembo inferiore della camicia. Qualcuno sostiene che si tratta solo del lembo posteriore, altri il lembo anteriore come G. Nardi: "Quel lembo della camicia che pende talvolta dall’apertura di mezzo delle brache dei fanciulli di primo vestire". Con "patajùla dla camisa" si indicava la parte posteriore o anteriore dell’estremità anteriore della camicia soggetta a uscire dai pantaloni, specialmente nei bambini. Di qui il detto riferito a chi si dà arie da adulto e non lo è: "L’à incôra la patajùla fura" (Ha ancora la ‘pattagliola’ fuori dei pantaloni). "Essar in patajöl", rivolto a un adulto, significa tacciarlo di essere un individuo sbracato.