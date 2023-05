Una panda verde abbandonata contromano sulla via Emilia. "A salvare le due occupanti è stato l’elicottero dei Vigili del Fuoco", racconta un residente. Questa la prima immagine dell’ingresso a sud di Castel Bolognese. I campi sono tutti allagati, e all’ingresso della città la parte posteriore del ristorante il Kiwi e via Burano sono diventateun lago naturale. Dall’altra parte della via Emilia l’asfalto del parcheggio della discoteca Le Cupole sembra bombardato: la forza dell’acqua del Senio esondato ha sollevato il conglomerato bituminoso cementificato, lo ha spaccato e la corrente ne ha trascinato i pezzi. "Non avevamo ancora finito di contare i danni dell’alluvione di due settimane fa – spiega il gestore Camurani –. Dobbiamo ancora verificare se l’acqua ha danneggiato gli impianti".

Proseguendo verso il centro la parte delle abitazioni verso il fiume ha subìto pesanti allagamenti e si vede: i cancelli sono stati divelti dall’acqua e alcune vetrine si sono staccate finendo sui marciapiedi. Dall’altro lato della via Emilia resta la fanghiglia viscosa, come quella che i titolari delle attività sotto i portici stanno spalando. Al semaforo dell’incrocio di viale Roma era parcheggiata un’ambulanza del 118. Un equipaggio è andato a recuperarla nella mattinata di ieri. Era stata messa in sicurezza dopo un intervento urgente ma a causa delle difficoltà sulla strada per il trasporto in ospedale del paziente "si è reso necessario l’intervento di un altro equipaggio a terra e del soccorso aereo" spiegano due passanti.

In centro storico sono in corso le operazioni di pulizia dei locali. La parte sottostante al municipio è rivestita di fango, così come il giardino della scuola, le piazze, i vicoli, anche verso la zona stazione e dal lato opposto, quello del cimitero. La vetrina dell’istituto di credito, quella della sede di Confesercenti, e quella dell’associazione degli agricoltori sono state sfondate. Due residenti nel frattempo stanno svuotando l’acqua dai locali sotterranei. Metri di acqua da pompare in superficie un po’ ovunque in città: "La pompa l’ho azionata anche durante l’alluvione per evitare che si allagasse l’abitazione fino al primo piano – spiega un residente di via Ginnasi, che aggiunge –, l’ultima volta che arrivò l’acqua in centro risale al 1966 ma non ne ricordo una così violenta".

Sulla porta del convento delle suore domenicane della Santissima Trinità a poca c’è suor Anna Maria, la superiora con il sotto tonaca bianco sporco di fango: "In chiesa ci sono almeno cinque centimetri di acqua fangosa e nei sotterranei ci sarà molto da pulire". Storie e immagini comuni in tutta la Romagna. Ferite profonde di un territorio tremendamente martoriato dall’alluvione.