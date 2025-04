La paura nei giorni dell’alluvione. In mostra le opere dei ragazzi

Al PR2 (Palazzo Rasponi 2) in via D’Azeglio 2 a Ravenna, ritorna la mostra d’arte ’Fear off’, sulle ’paure’ in adolescenza allo scopo di dare voce e forma ad affetti vissuti dai ragazzi. Durante l’anno scolastico 2022-23 sono stati interrogati con un’indagine informale e narrativa 330 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno risposto alla domanda “Qual è la tua più grande paura” durante il periodo dell’alluvione che ha colpito il territorio di Ravenna nel maggio 2023.

Nella galleria saranno esposte: lineolografie in originale e stampe, fotografie evocative di espressioni facciali e corporee di paura, oggetti di scena, piccole ceramiche, diari in acquerello e china, foto dei laboratori e la tenda in cui si “attraversano le paure” scritte dai ragazzi, disegni realizzati nel laboratorio e di giovani espositori.

’Fear off’ è anche il titolo del cortometraggio diretto dal regista Daniele Pezzi nel laboratorio di cinema con colonna sonora e testo “Dimmi di cosa ho bisogno” scritta dai ragazzi nel laboratorio di musica facilitato dal musicista Marco Rosetti. I progetti CreaLab sono coordinati dall’equipe di promozione della salute CreaLab composta da Sabrina Drei, Vania Baravelli, Angelo Gazzilli, Elisa Gnani e Chiara Ossani (Coop. LibrAzione).

La mostra, che rimarrà aperta fino a domenica 6 aprile, sarà visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per visite in altri orari delle scuole, tel. 339-8300759.