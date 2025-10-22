La paura viaggia sulla carta. Ecco La Bottega dell’Invisibile

Dopo l’antipasto di sabato con Marcello Simoni, la 23esima edizione di GialloLuna NeroNotte entra nel vivo, proponendo quattro giorni ricchi di eventi dedicati alla letteratura di genere. Il tutto in parallelo al Ravenna Nightmare Film Fest, con cui condivide anche il Teatro Rasi in via di Roma. Ad aprire la programmazione, oggi alle 17.30 al Rasi, sarà un gruppo di lettura aperto dedicato a “La Bottega dell’Invisibile”, giovane realtà editoriale di Forlimpopoli che si occupa principalmente di storie oscure, orrorifiche e strambe, illustrate e non, per qualunque età. La casa editrice è parte integrante dell’omonima libreria, aperta nel 2012 sempre a Forlimpopoli.

"Abbiamo cominciato a lavorare al progetto due anni fa — racconta l’editrice Agnese Senzani (nella foto con Stefano Cattani) —, con l’acquisizione dei diritti, ma i libri abbiamo cominciato a vederli a giugno di quest’anno. La cosa più bella di questi mesi è stato trovare una comunità affiata di lettrici e lettori che ci seguono dal primo giorno e che si fidano di noi in un modo che non credevo possibile in così poco tempo. Le relazioni create con chi legge e lavora con noi direi che sono la cosa più bella di questi mesi. Abbiamo sentito davvero tanto affetto".

Tra le opere di maggior successo pubblicate, va citato il romanzo Slewfoot. Una storia di stregoneria di Gerald Brom, conosciuto solo come “Brom”, cresciuto come illustratore e creatore di giochi di ruolo. "Slewfoot è andato benissimo, siamo alla terza stampa. Brom è un autore che aveva bisogno di sbarcare in Italia, era un peccato non averlo. Pubblicheremo altre sue opere in futuro".

L’ultima uscita ”Invisibile” è invece un’opera prima, quella di un autore di origine messicana. "Monstrilio di Gerardo Sámano Córdova — spiega Senzani — è uno dei libri più belli che abbia letto negli ultimi anni. È una storia che abbraccia tutto il mondo, dall’America a Berlino, e che parla tantissimo di identità, dell’essere figli e dell’essere genitori".