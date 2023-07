La ’Pedala solidale’ di Calbiate arriva a Brisighella con un dono

Si è conclusa con l’arrivo a Brisighella in piazza la pedalata solidale organizzata dall’Unione Ciclistica Cabiatese (Co), patrocinata dai Comuni di Cabiate e Brisighella. Venti ciclisti partiti da Cabiate hanno pedalato per oltre 340 chilometri e hanno raggiunto Brisighella in due tappe, per consegnare, unitamente al sindaco Maria Pia Tagliabue e alla sua giunta, i fondi raccolti grazie agli eventi organizzati dalla cittadina lombarda nelle scorse settimane. Domenica il vicesindaco Marta Farolfi e Gessica Spada, assessore allo Sport, hanno accolto la delegazione, scortata dalle associazioni ciclistiche locali Brisighella in Bici, Bikers Fognano e Tosco Romagnola. Il sindaco Pederzoli, impossibilitato a partecipare, si è collegato in video per ringraziare. Il contributo donato, 7.350 euro, sarà impiegato per il ripristino della viabilità.