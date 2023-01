La Perla musicale, un negozio indimenticabile

Tra i negozi chiusi negli ultimi anni, ne troviamo uno che è stato addirittura rimosso da un nuovo progetto edile. Parlo della Perla musicale, che frequentavo ai tempi della storica gestione della famiglia Ruello. Era uno degli ambienti più calorosi della città. Appartato, prima in via Traversari poi in via Alberoni, vi si potevano reperire rarità preziose, alcune rilevate da un negozio storico di via Mariani, del quale, purtroppo, sembra essersi persa memoria. Ricordo il vecchio metodo per violoncello di Arturo Cuccoli, molti libretti di opere poco o nulla rappresentate e addirittura le punte da grammofono. Nel negozio erano possibili degli incontri con numerosi musicisti, cantanti, insegnanti e direttori. Tra gli innumerevoli conobbi i maestri, allora giovanissimi, Peli e Santià, la clavicembalista Silvia Rambaldi, Sabrina Avantario, insegnante di canto, il basso Ezio Maria Tisi, il maestro Olmi, il tenore Vittorio Pandano, spesso in tenzoni canore con Antonino Ruello, che non si sottraeva mai alla sfida, e un anziano maestro di corno, Amadori, classe 1906, che suonò con una delle orchestre Rai, del quale non conobbi mai il nome. Annamaria Presepi e Rossana Ruello, insieme ad Antonino, erano, nella gestione del negozio, le figure più accoglienti immaginabili. Ci si sentiva fra tanti amici, coinvolti a livello personale. La Perla musicale sembrava innestarsi in una tradizione antica, e sull’interagire generazionale.

Matteo F. Camerani