La pettinatrice, un giornale parlato

Una figura scomparsa è la ‘pitnadôra’, la pettinatrice che, prima della comparsa delle parrucchiere si recava a domicilio per pettinare le donne. Le quali tenevano i capelli molto lunghi, facendone una treccia che, avvolta e fermata sulla cima del capo o sulla nuca, formava ‘e’ cucàj’, la crocchia. La ‘pitnadôra’, che teneva come insegna un grosso pettine tra i capelli, era una sorta di giornale parlato. In ogni casa portava notizie e dicerie e ne raccoglieva altre che impinguavano il suo bagaglio informativo. Alla fine di ogni seduta colei che era stata pettinata raccoglieva i capelli che si erano staccati e quelli rimasti nel pettine e li gettava nel fuoco per evitare che qualcuno se ne potesse impossessare per fare dei malefici.