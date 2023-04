La piaga degli scarichi di rifiuti Hera: "Lidi Nord, troppi abbandoni L’anno scorso 228 sanzioni"

Hera interviene in merito all’abbandono dei rifiuti sui Lidi Nord, tema sollevato con forza dal Comitato locale, che lamentava la mancata pulizia delle strade

"Innanzitutto – si legge in una nota della multiutility– precisiamo che a Porto Corsini e Marina Romea il nuovo servizio porta a porta è partito il 6 giugno 2022, quasi un anno fa, aggiungendosi al servizio già attivo a Casal Borsetti. Per quanto riguarda la raccolta stradale, contrariamente a quanto affermato nella letterao, sono state create 90 postazioni complete con tutti i rifiuti, potenziando molto i contenitori per la raccolta differenziata: in particolare per carta e plastica è stato raddoppiato il numero dei cassonetti e ne sono stati collocati di capienza doppia, quindi arrivando a quadruplicare la volumetria disponibile rispetto allo stato antecedente all’avvio del porta a porta. La raccolta differenziata con contenitori stradali è dedicata unicamente alle famiglie, per le quali è prevista la raccolta porta a porta di tipo misto (raccolta domiciliare dell’organico e dell’indifferenziato). Per le attività è attivo invece il servizio porta a porta integrale, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i tipi di rifiuto. Non è quindi previsto che nessuna attività conferisca all’interno dei cassonetti stradali, comprese le ditte di giardinaggio per le quali sono attivi canali loro dedicati; inoltre, se considerassimo anche il volume di ogni singolo bidoncino a disposizione delle attività per la raccolta differenziata, le percentuali sopra indicate incrementerebbero ulteriormente".

"Per garantire – continua Hera – un servizio più efficace ai numerosi turisti, sono state installate due casette informatizzate (Eco Smarty, apribili con la Carta Smeraldo) per i non residenti: una in via Baiona (nel piazzale del Centro Ippico “Cavallo Felice”), una in via Molo San Filippo in corrispondenza del civico 2 e due a Casal Borsetti. Un’altra Eco Smarty verrà installata entro l’inizio della stagione estiva in viale Ippocastani, dove comunque al momento sono presenti un cassonetto Smarty per l’indifferenziato e alcuni contenitori dell’organico".

Poi si arriva al punto cruciale, ovvero gli abbandoni dei rifiuti: "Nell’area dei Lidi Nord riguardano soprattutto gli scarti vegetali, per i quali si riscontra la scorretta abitudine di abbandonare vicino ai cassonetti, o fare mucchi sul ciglio della strada, quando invece è a disposizione il servizio gratuito di ritiro a domicilio di Hera. Lo stesso vale per gli abbandoni riscontrati nel parcheggio del Capanno Garibaldi, dove sono presenti cassonetti stradali che vengono svuotati più volte a settimana. In vista delle festività pasquali, è stato da poco completato un intervento di pulizia straordinario, focalizzato proprio sul recupero degli abbandoni, per la maggior parte di tipo vegetale, che si erano verificati nei Lidi Nord. Sono in corso inoltre valutazioni tecniche per cercare di risolvere il problema degli abbandoni, specialmente quelli riscontrati intorno alle isole ecologiche di base posizionate al servizio dei capannisti in prossimità degli ingressi agli stradelli arginali, che prevedono la collaborazione della Polizia Municipale. Sono 229 le sanzioni elevate nei Lidi nell’ultimo anno, da quando è partito il nuovo sistema di fototrappole".