La piaga dei furti in abitazione: "Più agenti e più videosorveglianza"

Se si parla di furti in casa, il forese "è il luogo più fragile, soprattutto per via della minor densità delle abitazioni". Uguale a "potenziamento costante negli anni dell’organico della polizia locale e della videosorveglianza". Ma ben vengano anche "alcune appropriate iniziative dei privati".

Sono le riflessioni che il sindaco Michele de Pascale ha proposto dopo l’assemblea pubblica che si è svolta mercoledì sera a Piangipane su iniziativa del consiglio territoriale, alla presenza, oltre che del primo cittadino, anche del prefetto Castrese De Rosa, del comandante provinciale dell’Arma Andrea Lachi e di quello della polizia locale, Andrea Giacomini. L’incontro ha interessato appunto il tema dei furti in abitazione in seguito di una recrudescenza che si è verificata nei mesi scorsi e - si legge in una nota - di recente molto ridotta grazie a un potenziamento dei servizi di carabinieri e polizia locale.

"Il fenomeno dei furti in abitazione, al di là degli aumenti o cali statistici nei diversi comuni o quartieri della provincia - ha sottolineato de Pascale - rappresenta la principale problematica collegata alla sicurezza: l’attenzione deve rimanere alta su tutto il territorio in particolare nel forese, perché da questo punto di vista sappiamo che è il luogo più fragile, soprattutto per via della minor densità delle abitazioni". Un’attenzione che "si traduce da parte dell’amministrazione in un potenziamento costante negli anni dell’organico della polizia locale - oggi sono 200 agenti professionalizzati - e che comporta di conseguenza un presidio sempre più capillare sul territorio". Inoltre "sono stati fatti importanti investimenti tecnologici; entro la fine dell’anno monteremo in tutto il forese sistemi di videosorveglianza con funzione di lettura targhe e controllo degli accessi".

Ma oltre alle azioni pubbliche "svolgono importante funzione di contrasto all’illegalità anche alcune appropriate iniziative dei privati come l’installazione di sistemi di protezione individuali, antifurti, videocamere e le chat di quartiere; anche sussidiarietà e senso di comunità rappresentano principi fondamentali". Il sindaco assieme al comandante della polizia locale, ha voluto ringraziare il prefetto e il comandante dell’Arma "per avere offerto un fondamentale contributo tecnico di conoscenza".

Sul tema, Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna ha giudicato "positiva seppur tardiva l’iniziativa proposta dal Comune di installare una rete di telecamere nel forese come prima risposta concreta al fenomeno purtroppo molto diffuso dei furti nelle abitazioni" ma "occorrono altre iniziative".