La pianista Pegoraro sul trattore, concerto itinerante per gli alluvionati

"Lo spirito di questa iniziativa è di portare non solo ‘bellezza’ e conforto alla gente, ma anche gioia e nello stesso tempo speranza in una parte del territorio della Bassa Romagna fortemente provato dai devastanti effetti dell’alluvione e dei violenti nubifragi". Sono le parole del lavezzolese Massimo Toschi, organizzatore di ‘Musica per la rinascita’, concerto itinerante che domenica 13 agosto vedrà la nota pianista Cristiana Pegoraro esibirsi, con un pianoforte a coda, su un rimorchio trainato da un trattore lungo le strade delle località della Bassa Romagna più colpite sia dall’alluvione che dal recente tornado. Grazie alle donazioni raccolte dai suoi amici nel mondo (Friends for Romagna) e con il prezioso aiuto di alcuni volontari del territorio, Massimo Toschi, funzionario dell’Agenzia Europa per Diritti Umani, ha messo a disposizione le sue conoscenze e l’esperienza in interventi umanitari con le Nazioni unite in vari paesi del mondo per aiutare le famiglie più fragili e bisognose della Romagna. Donazioni che sono state destinate seguendo una cosiddetta ’lista delle fragilità’. "Si tratterà – spiega Toschi – di un concerto unico nel suo genere, in cui la pianista ‘abbraccerà’ i presenti. Sarà anche un piccolo ma significativo omaggio alle tantissime persone che hanno offerto il loro contributo non solo a livello ‘di braccia’, ma anche in forma di donazione di denaro e materiali".

Il concerto partirà nel pomeriggio del 13 agosto da Boncellino, all’altezza del punto in cui il Senio ha rotto gli argini, dove ci sarà un esibizione del gruppo gospel ‘The Colours of Freedom’. Seconda tappa a San Lorenzo con un omaggio al ‘fantasma’ del cavaliere del Mulino. Si proseguirà poi per Passogatto, Voltana, Chiesanuova di Voltana, Taglio Corelli e Alfonsine, località in cui si stanno organizzando altre iniziative di carattere culturale. Da Alfonsine il concerto approderà a Lavezzola dove, oltre alle majorettes della Sagra della Porchetta e del Tortellino, la squadra di calcio locale riserverà a Pegoraro una sorpresa. Sarà poi la volta di Frascata, Conselice e Lugo, dove l’artista porterà la sua musica nell’area tra il Pavaglione, il monumento di Baracca e la Rocca. Si proseguirà per Sant’Agata, alle cui porte ad accompagnare il trattore saranno i bambini del gruppo ciclistico di Cotignola. Il concerto itinerante approderà infine a Bagnara, dove si terrà un concerto e ci sarà un coro di bambini. "Il ‘matrimonio’ tra arte e mondo agricolo – ha commentato il sindaco di quest’ultima località, Mattia Galli –, nonché il coraggio e la splendida ‘follia’ dell’iniziativa di Cristiana e Massimo, sono la dimostrazione concreta dell’importanza di portare la bellezza nelle periferie’, non dimenticandoci mai di mettere al centro le famiglie più colpite dall’alluvione e dai nubifragi di questo 2023".

Luigi Scardovi