La piazza diventa giallorossa. Il Ravenna non si nasconde: "Adesso sogniamo la serie B"

A dare fuoco alle polveri è il presidente, Ignazio Cipriani, che evoca quello che è il sogno giallorosso: "Ma questa è la festa della serie B o della serie C?". Ecco, detto fatto. Piazza del Popolo, che ieri sera ha ospitato la presentazione del Ravenna calcio, gli tributa un boato quasi liberatorio. Neanche a dire che è il vicepresidente, Ariedo Braida, così come lo scorso anno, a incassare applausi e cori (fosse una rockstar, sul palco sarebbero volate anche mutandine e reggiseni). Anche per l’ex dirigente del Milan berlusconiano, pochi giri di parole: "Io ci credo". A cosa? Risposta semplice: alla serie B. In quanto tempo, non si sa, ma il ds Davide Mandorlini e il suo staff hanno messo insieme una squadra che vuole stupire e dare gatte da pelare a tutti, senza timori reverenziali. Mandorlini stesso ha dichiarato che "siamo contenti del mercato e di avere una squadra all’altezza, composta prima di tutto da uomini, poi da giocatori". D’altra parte, il ritorno nel calcio professionistico è una possibilità che i giallorossi vogliono sfruttare fino in fondo. Poi vada come vada (sabato è in programma l’esordio al Benelli alle 21 contro il Campobasso; ieri sera erano stati venduti 1.920 abbonamenti: quota 2mila verrà agevolmente superata). Tornando all’Ariedo bizantino, il fondare dell’Impero è scatenato: "Non facciamo proclami. Abbiamo un sogno e lo realizzeremo insieme. Noi vogliamo continuare a sognare". Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cittadella, Braida ha parlato ai giocatori. "Gli ho detto che quella di sabato contro il Campobasso sarà una partita ancora più difficile. Quindi bisogna gioire al momento giusto, cioè quando vinceremo qualcosa di importante. Speriamo lo abbiano capito". Capitan Rrapaj e soci sono avvertiti. Nessuna gara va presa alla leggera e le somme si tireranno solo a fine stagione. Tanto entusiasmo tra i tifosi, ringraziati a più riprese durante la serata.

Sempre Braida: "Grazie a voi, che come noi avete continuato a fare chilometri per andare allo stadio, anche sotto l’acqua". Cipriani stesso si era rivolto alla tifoseria: "Siete il nostro 12° uomo. Abbiamo bisogno di voi anche quest’anno, mi raccomando". In apertura il presidente del Ravenna ha consegnato la sciarpa della società al sindaco Alessandro Barattoni, che ha raccontato di essere stato da bambino "raccattapalle del Ravenna. Da adolescente ero abbonato e l’essere tifoso non si dimentica". Il primo cittadino a inizio stagione ha sottoscritto un abbonamento (andrà allo stadio insieme al figlio). Una colonna del Ravenna è lo storico massaggiatore, Primo Bonetti. "Quest’anno festeggio i 41 anni di lavoro. Ringrazio il presidente Cipriani per avermi riconfermato". E poi, ridendo, rivolgendosi direttamente al presidente: "Ha fatto la scelta giusta". Una battuta su Marchionni: "Io ne ho avuti tanti, di allenatori, ma questo è davvero bravo". Nel corso della serata è stato presentato lo staff societario, le tre maglie, con ingresso finale dei giocatori. Il livello dei decibel si è alzato quando è arrivato Rrapaj. Della sua leadership il Ravenna avrà un gran bisogno.

Luca Bertaccini