’La piazza in tavola’. Musica, cucina e il miglior Bursôn

Si rinnova anche quest’anno a Bagnacavallo l’appuntamento con ’La piazza in tavola’, evento che coniuga la voglia di ritrovarsi e fare festa con la buona cucina e i prodotti tipici del territorio. Nelle serate di domani e sabato 31 agosto piazza della Libertà si trasformerà ancora una

volta in una grande osteria all’aria aperta dove si potranno assaporare i piatti, preparati dai volontari di varie associazioni, accompagnati dal vino simbolo del territorio, il Bursôn. Non mancheranno musica e animazione, soprattutto per i ragazzi.

L’iniziativa, che vede coinvolte varie associazioni di Bagnacavallo guidate dalla Pro Loco, prevede inoltre la premiazione del ’miglior Bursôn in commercio per l’anno 2024’. La cantina prima classificata durante le serate di degustazione svolte nella scorsa primavera verrà premiata sul palco con l’ormai famoso ’Cavallo Nero’, creato per l’occasione dall’oreficeria Ponzi di Bagnacavallo. L’evento, inoltre, "consentirà ai partecipanti di essere parte attiva nel progetto di acquisizione della ’Quadreria’ del convento di San Giovanni – spiegano gli organizzatori –, evitando in tal modo il rischio che importanti opere d’arte possano lasciare Bagnacavallo. Il ricavato verrà destinato a questo ambizioso progetto".

La festa sia domani che sabato durerà dalle 19 alle 23. Domani il programma prevede la cena ’L’estate sta finendo’ con i vini del consorzio Il Bagnacavallo, musica della Psa Band, l’esibizione di ginnastica artistica, ritmica e parkour a cura di Infinity Gym asd e le ’Zanzariadi’ per i più piccoli. Sabato sarà premiato il miglior Bursôn in commercio, musica con Musical box e giochi e laboratori di strada a cura di Villaggio globale.