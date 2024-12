La piazza si illumina per Natale. Domani l’accensione dell’albero

Il tradizionale albero di Natale (nella foto), che da giorni domina piazza del Popolo a Ravenna, verrà acceso domani pomeriggio alle 17.30. L’abete è stato donato anche quest’anno dal Comune di Andalo (Trento), e proviene da un’area in cui era già programmato l’abbattimento selettivo.

Domani alle 16 l’accensione dell’albero sarà preceduta da un’esibizione del Paggio dei Clerici Vagantes, spettacolo di musica e giocoleria. A seguire sarà la volta della Christmas Dixi Band, formazione jazz guidata da Alessandro Scala. E sempre in piazza del Popolo, domenica alle 17, si svolgerà il concerto di Manu Evelyn Prioli – Christmas Jazz Quintet.

L’atmosfera natalizia a Ravenna, che raggiungerà l’apice con l’accensione dell’albero, è già viva e tangibile da diversi giorni. Infatti, in piazza del Popolo sono aperti i capanni natalizi, annunciati quest’anno dallo slogan ’Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico’ e operativi dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30 con dolci, prodotti tipici, prodotti alimentari da passeggio e tanto altro. Da questo weekend aprono ufficialmente altre tre casette. Il primo è il capanno di Spasso in Ravenna, in collaborazione con Deco Industrie e Terre Cevico, con prodotti dolciari da forno e vini dove sarà attiva anche la promozione per i clienti degli esercenti affiliati a Spasso ’Un brindisi per Natale’. Aprono inoltre il chiosco della Consulta del Volontariato e il capanno di Babbo Natale con la casella postale per le letterine. Tutte le casette in piazza del Popolo rimarranno aperte fino al prossimo 6 gennaio.

Sempre disponibile anche la pista di ghiaccio Jfk on ice in piazza Kennedy, dove fino al 19 gennaio si potrà pattinare o divertirsi con lo scivolo ghiacciato, attrazione dedicata ai più piccoli.