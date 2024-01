‘La Piazza universale’, alle Cappuccine si parla di Manzoni

Prende il via nel pomeriggio di oggi, nella sala didattica delle Cappuccine di Bagnacavallo, la terza edizione dell’iniziativa ‘La Piazza universale’, esperienza di alta formazione in ambito letterario che sarà dedicata quest’anno alla figura di Alessandro Manzoni ed è diretta, come nelle passate edizioni, da un comitato scientifico guidato dal professor Carlo Ossola. Nel corso dei seminari, che proseguiranno per tutta la giornata di domani e la mattinata di venerdì, docenti e dottorandi provenienti da varie università italiane e internazionali proporranno "ricerche e nuovi elementi di riflessione sull’autore lombardo, sulla vitalità della sua opera, non solo del suo capolavoro, in particolare anche attraverso quanto ha continuato ad agire significativamente, e talvolta nascostamente, nella letteratura novecentesca e contemporanea: da Gadda a Sciascia, da Natalia Ginzburg a Moravia, da Calvino a Primo Levi, da Saba a Zanzotto". Gli incontri sono gratuiti. ‘La Piazza universale’ culminerà poi venerdì con due appuntamenti, aperti anche questi al pubblico, al teatro Goldoni. Alle 15.30 i docenti incontreranno gli studenti dei licei del territorio per dialogare assieme a loro su ‘Ancora I promessi sposi?’. Sarà un’occasione per riflettere, insieme agli studenti, su alcuni temi “manzoniani”, al di là della tradizionale lettura scolastica, per ritrovare spunti capaci di aiutarci a rispondere alla diffusa domanda: “perché e come leggere I Promessi Sposi oggi?”. Alle 21 si terrà una lezione concerto del pianista Michele Campanella, presentata da Carlo Ossola e Domenico De Martino. Ingresso gratuito, prenotazioni su https://forms.gle/LZzBm9V9gPFap6iRA.