La piccola orchestra Ochtopus ricorda Christian Vistoli

Alle 21, nel giardino della biblioteca ‘Pino Orioli’ di Alfonsine, in piazza della Resistenza, ci sarà una serata in memoria del musicista alfonsinese Christian Vistoli, scomparso tragicamente in un incidente nel 2013.

Per l’occasione si esibirà in concerto la piccola orchestra Ochtopus, formazione nata nel 1996 a Ravenna e di cui Christian faceva parte.

Gli Ochtopus propongono composizioni originali senza disdegnare alcune rivisitazioni di brani famosi.

Musica da camera o piccola balera con richiami balcanici, influenze circensi, movenze bandistiche, tutto all’insegna della creatitivà

L’ingresso è libero e gratuito.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel cineteatro Gulliver, a fianco della biblioteca di Alfonsine.