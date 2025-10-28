La ’Pietro Pezzi’ ancora ko. Cade anche Cervia

Non è la giornata più entusiasmante per il volley ravennate con tante sconfitte, soprattutto nelle categorie maggiori.

Nel girone D di serie B la Consar Pietro Pezzi cade in casa 0-3 (15-25, 22-25, 21-25) contro il Beach Park San Marino. I bizantini, con un solo set vinto, sono ancora a 0 punti in classifica assieme a Fermo e Montorio. Nel girone G di B2 femminile vince 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) la Fenix Faenza contro Tortoreto che resta fermo a 1 punto: le manfrede, invece, salgono al quarto posto a 2 lunghezze dal terzetto di testa.

Sconfitta casalinga per il My Mech Cervia, che non sfrutta il vantaggio per 2-1, contro l’Urbania: 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 23-25, 11-15). In questo modo le marchigiane arrivano a 6 punti contro i 5 delle adriatiche.

Doppia sconfitta nel girone B della C maschile per le due ravennati. La Pietro Pezzi cade con Cesenatico 1-3 (23-25, 25-21, 14-25, 19-25) mentre a Roncalceci l’Orbite cede all’Arredo Uno Ferrara 0-3 (20-25, 24-26, 17-25). Orbite ancora in cerca della prima vittoria e nel terzetto di coda della classifica.

Nel girone C di C femminile cade in casa l’Olimpia Teodora contro il Clai Imola 1-3 (25-19, 16-25, 21-25, 21-25) come il Russi che cede 3-0 (25-12, 25-22, 25-18) a Bellaria. Nella categoria, l’unico successo è del Massa che travolge il Cattolica 3-0 (25-17, 25-23, 25-18) e resta in testa a punteggio pieno assieme a Bellaria e Volley Castello.

Nel girone C della serie D maschile Pietro Pezzi-Portomaggiore 3-1 (25-18, 17-25, 25-22, 26-24), Orbite Faenza-Fom Industrie Rimini: 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-18), Piumè San Marino-Consar 3-0 (25-23, 25-16, 25-14).

In settimana è iniziata anche la serie D femminile con le ravennati divise in due gironi. Nel gruppo D: Progresso Bologna-Fulgur Mixer Bagnacavallo 1-3 (23-25, 25-19, 21-25, 18-25) e Fenix Faenza-Pgs Bellaria 0-3 (25-27, 19-25, 21-25). Nel girone E: Academy Benelli-Alfonsine 1-3 (20-25, 29-27, 19-25, 23-25) e nel derby Liverani Involley Lugo-Mattei 2-3 (25-17, 25-21, 23-25, 23-25, 18-20).