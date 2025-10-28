Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Ravenna
CronacaLa ’Pietro Pezzi’ ancora ko. Cade anche Cervia
28 ott 2025
UGO BENTIVOGLI
Cronaca
La 'Pietro Pezzi' ancora ko. Cade anche Cervia

Non è la giornata più entusiasmante per il volley ravennate con tante sconfitte, soprattutto nelle categorie maggiori. Nel girone D...

Ballardini del Massavolley

Ballardini del Massavolley

Non è la giornata più entusiasmante per il volley ravennate con tante sconfitte, soprattutto nelle categorie maggiori.

Nel girone D di serie B la Consar Pietro Pezzi cade in casa 0-3 (15-25, 22-25, 21-25) contro il Beach Park San Marino. I bizantini, con un solo set vinto, sono ancora a 0 punti in classifica assieme a Fermo e Montorio. Nel girone G di B2 femminile vince 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) la Fenix Faenza contro Tortoreto che resta fermo a 1 punto: le manfrede, invece, salgono al quarto posto a 2 lunghezze dal terzetto di testa.

Sconfitta casalinga per il My Mech Cervia, che non sfrutta il vantaggio per 2-1, contro l’Urbania: 2-3 (25-17, 22-25, 25-20, 23-25, 11-15). In questo modo le marchigiane arrivano a 6 punti contro i 5 delle adriatiche.

Doppia sconfitta nel girone B della C maschile per le due ravennati. La Pietro Pezzi cade con Cesenatico 1-3 (23-25, 25-21, 14-25, 19-25) mentre a Roncalceci l’Orbite cede all’Arredo Uno Ferrara 0-3 (20-25, 24-26, 17-25). Orbite ancora in cerca della prima vittoria e nel terzetto di coda della classifica.

Nel girone C di C femminile cade in casa l’Olimpia Teodora contro il Clai Imola 1-3 (25-19, 16-25, 21-25, 21-25) come il Russi che cede 3-0 (25-12, 25-22, 25-18) a Bellaria. Nella categoria, l’unico successo è del Massa che travolge il Cattolica 3-0 (25-17, 25-23, 25-18) e resta in testa a punteggio pieno assieme a Bellaria e Volley Castello.

Nel girone C della serie D maschile Pietro Pezzi-Portomaggiore 3-1 (25-18, 17-25, 25-22, 26-24), Orbite Faenza-Fom Industrie Rimini: 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-18), Piumè San Marino-Consar 3-0 (25-23, 25-16, 25-14).

In settimana è iniziata anche la serie D femminile con le ravennati divise in due gironi. Nel gruppo D: Progresso Bologna-Fulgur Mixer Bagnacavallo 1-3 (23-25, 25-19, 21-25, 18-25) e Fenix Faenza-Pgs Bellaria 0-3 (25-27, 19-25, 21-25). Nel girone E: Academy Benelli-Alfonsine 1-3 (20-25, 29-27, 19-25, 23-25) e nel derby Liverani Involley Lugo-Mattei 2-3 (25-17, 25-21, 23-25, 23-25, 18-20).

