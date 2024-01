‘La Pieve’ e ’Il Mulino’ si sposano. Fusione in un’unica cooperativa

È stata firmata ufficialmente nei scorsi giorni la fusione tra le cooperative sociali ’La Pieve’ e ’Il Mulino’, entrambe associate al Consorzio Solco Ravenna.

Una novità per il panorama della cooperazione sociale ravennate che si occupa soprattutto di servizi per la disabilità e di inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate. La nuova realtà, che mantiene il nome ’La Pieve’, ha un fatturato aggregato di 13 milioni di euro, 400 lavoratori e lavoratrici e 200 soci. L’unione era in programma da diversi anni, ma era stata rallentata dall’emergenza pandemica.

L’obiettivo di questa operazione di fusione è di aumentare la solidità di due imprese molto radicate sui rispettivi territori (’La Pieve’ opera principalmente a Ravenna, ’Il Mulino’ tra Bagnacavallo e Russi) che condividono valori, visione e che hanno molti servizi in comune.