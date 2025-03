La Pigna dice no a Fd’I: "Profondamente delusi dal centrodestra"

Niente coalizione con Fratelli d’Italia: la lista civica La Pigna declina l’invito e si prende ancora qualche giorno prima di uscire allo scoperto. "Andare da soli? Non è detto, stiamo valutando alcune opzioni, ma è questione davvero di pochissimo tempo" sottolinea la capogruppo, Veronica Verlicchi, affidando la risposta alle esortazioni di FdI dei giorni scorsi ad una nota. "Siamo rimasti profondamente delusi – prosegue – dalle scelte dei modi che il centrodestra ravennate ha adottato in questi mesi. Gli elementi di divisione che anche questa volta hanno travolto i nostri potenziali alleati, uniti alle logiche partitiche che continuano a dominare al loro interno, hanno portato a candidature che anziché unire, provocano profonde spaccature". Parla di "corteggiamento insistente da parte di Fratelli d’Italia e aggiunge che La Pigna ha optato per la strada più difficile. "Certo – dice Verlicchi – sarebbe molto più comodo per noi entrare in quella coalizione, così da non esporci alle critiche di chi pensa che sia necessario unirsi anche a costo di tradire i propri principi e, magari, godere di qualche vantaggio elettorale riservato a chi si candida in coalizione. Ma a noi de La Pigna piace la strada giusta non quella più comoda"

La risposta di Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione del centro-destra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, arriva quasi in tempo reale. "Leggo a mezzo stampa – dice Grandi –, in realtà senza alcuna sorpresa, la nota dalla quale apprendo della corsa in solitaria della lista civica la Pigna. Auguro a mia volta alla stessa la migliore fortuna anche se le modalità che hanno condotto a questa decisione lasciano quanto meno perplessi: non era necessario posticipare una decisione se davvero le motivazioni che la ispirano sono le stesse di 20 giorni fa, senza che nel frattempo nessun fatto nuovo sia intervenuto". Spiega poi che quello nei confronti della Pigna non è stato un "corteggiamento", ma "un serio e coerente atteggiamento di ricerca di un’unità (passata anche attraverso aperture e concessioni concrete) che evidentemente non è un principio al quale tendano veramente gli altri attori di questa vicenda. Nella nostra coalizione è benvenuto chiunque decida di contrastare l’alleanza Michele De Pascale/Alessandro Barattoni rendendosi utile alla causa del ballottaggio, un ragionamento che vale tanto per Ancisi quanto per la Pigna".

Ormai non c’è più tempo da perdere, assicura Grandi, ed è il momento di lanciarsi nella campagna elettorale: "un inevitabile banco di prova per valutare se chi si è presentato in autonomia danneggi maggiormente il centrosinistra o giochi piuttosto a cannibalizzare l’area che vi si oppone".

Annamaria Corrado