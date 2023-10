La Piligréna e Lughino Allouino. La notte delle zucche si fa in tre

Lugo festeggia Halloween riportando in piazza anche il rogo della ‘La Piligrèna’, cavallo di battaglia delle edizioni organizzate in precedenza dalla Pro loco. Dopo il debutto, nel 2022, di ‘Lughino Allouino’, il 31 ottobre di quest’anno si trasforma nella ‘Notte delle Zucche’, contenitore di eventi per tutti. A iniziare, alle 17, saranno i bambini coinvolti nella trasformazione della Rocca in un tenebroso castello nel quale si svolgeranno gli eventi di Lughino Allouino. Letture animate, lezioni-spettacolo di storia dell’arte e musica si affiancheranno a laboratori di disegno e manipolazione dell’argilla, esibizioni di microteatro con pupazzi e burattini e incontri. Alle 21, il programma proseguirà con ‘Nathalloween’, la novità dell’edizione 2023, l’evento che trasformerà piazza Baracca in una festa di Natale anticipata con le esibizioni live di ‘Tizio’ e Michael e Ruben Camillas e l’aftershow col dj set di Luca Mariotti e special guest Vivo La Pistola. Alle 21.45 si consumerà – solo in assenza di pioggia – il rogo della Piligrèna, la zucca gigante di cartapesta che richiama antiche tradizioni della cultura romagnola. "Abbiamo pensato a un evento che si sviluppa su tre proposte diverse, e molto ricche, ma complementari – spiega l’assessora alla Promozione Urbana e Territoriale Alessandra Fiorini –. Ci piaceva l’idea di una notte delle zucche un po’ alternativa e originale, che mescola intrattenimento, arte e cultura, organizzata con le risorse del Comune e la fondamentale collaborazione di tanti soggetti che, con passione e anche voglia di fare un po’ di sana ‘baracca’, si mettono in gioco per offrire un pomeriggio e una sera divertente". Aggiunge il vice presidente della Pro loco di Lugo Mauro Marchiani: "Siamo soddisfatti di tornare a realizzare il rogo in piazza, un momento che intendiamo come collettivo e di condivisione".

Monia Savioli