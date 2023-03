La pineta devastata a Marina Romea Insorge il Comitato Lidi Nord "Uno scempio, sia fatta chiarezza"

Sull’area pinetale abbattuta a Marina Romea prendono posizione il Comitato cittadino dei Lidi Nord e l’associazione Vivi Ravenna Verde.

"Ci uniamo allo sdegno su quanto successo nell’area pinetale a ridosso del fiume Lamone, dove un’ampia fascia di alberi è stata devastata" scrive il presidente del Comitato, Massimo Fico.

Pieno apprezzamento "per le richieste del consigliere comunale Alvaro Ancisi" e piena solidarietà e collaborazione "all’assessore Costantini per tutte le verifiche che stanno attuando gli organi comunali e gli inquirenti a cominciare dal corpo dei Carabinieri Forestali".

Il Comitato aggiunge di aspettarsi "piena chiarezza sui fatti, chi sono le persone coinvolte e per quale folle motivo è stato compiuto questo scempio. Perché per mettere in atto una cosa del genere è chiaro che chi ha deturpato la nostra pineta deve avere avuto una disponibilità di uomini, mezzi e attrezzature non comuni a un semplice giardiniere. Si guardino le tracce sul terreno. Ci costituiremo parte civile in ogni procedimento giudiziario che verrà avviato".

Per Vivi Ravenna Verde, "questo è solo l’ultimo episodio della continua devastazione del territorio ravennate. Ravenna è una città soffocata dall’inquinamento dell’aria, ricoperta da cemento, messa a rischio da subsidenza e allagamenti e “stuprata” (come hanno detto di Piombino) da uno, o forse due, rigassificatori inutili e dannosi".

"Si ricorda – continua la nota di Vivi Ravenna Verde – alle istituzioni e ai cittadini completamente assenti che secondo l’ultimo rapporto sul consumo del suolo Ravenna è la peggiore in regione e fra le peggiori a livello nazionale. Per Ispra l’indice sul consumo di suolo è valutato su una scala da 1 (pessimo) a 10 (virtuoso) e Ravenna è pessima con 1,5 su 10".