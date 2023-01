La pista del ghiaccio proroga la permanenza di una settimana

Si pattinerà ancora un po’ sul ghiaccio a Faenza. La pista ’Ice City’ proroga, infatti, di una settimana la sua permanenza in piazza Nenni a Faenza. Il gestore dell’attrazione, Riccardo Farneti, ha infatti ottenuto una proroga di otto giorni. Inizialmente ultimo giorno utile era stato individuato in domenica 8 gennaio; dopo la proroga si potrà pattinare fino a domenica 15. "Le prime due settimane – dice Farneti – sono state fortemente condizionate dal maltempo cosa che ha precluso la frequentazione dell’impianto così ci è stata concessa la possibilità di poter offrire il servizio per un’altra settimana. Altro motivo per il quale ci è stata data la possibilità di prorogare la chiusura dalla data iniziale è stata la forte richiesta da parte delle scuole superiori di poter usufruire della struttura per svolgere ore di educazione fisica negli orari di lezione, alla mattina, quando la pista solitamente dovrebbe essere chiusa. I faentini amano pattinare e lo dimostrano gli importanti numeri registrati. Fino ad oggi più di 4mila sono stati i biglietti, compresi quelli promozionali e omaggio, quelli staccati".