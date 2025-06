La pizza di Carmine e Mela vince il Campionato mondiale

Profumo di vittoria e tradizione napoletana a Fognano grazie a ‘Farine di Mela’, la cucina e pizzeria che ha conquistato il primo posto al 22esimo Campionato mondiale del pizzaiuolo, tenutosi dal 3 al 5 giugno alla Mostra D’Oltremare di Napoli. Un risultato straordinario per Mela Cascone e suo marito Carmine D’Auria, che il 16 luglio festeggeranno i primi due anni di attività.

"Le emozioni sono state indescrivibili – dice Mela Cascone – ci speravamo ovviamente, ma non ci aspettavamo il podio e quindi il primo posto; siamo felicissimi e fieri di aver portato a Fognano la coppa"

La Caputo cup ha visto maestri del mestiere provenienti da tutto il mondo: 500 pizzaioli per categoria hanno gareggiato per tre giorni e si sono esibiti presentando le migliori pizze. A valutare i concorrenti una giuria d’élite, con chef e pizzaioli stellati, che hanno seguito tutto il lavoro, dall’impasto alla cottura, fino alla farcitura.

"Io e mio marito – afferma Mela Cascone – abbiamo partecipato insieme, lavorando sull’impasto e sulla farcitura della pizza; lui, come pizzaiolo, si è esibito nella cottura e nel lavoro finale; con la vittoria del mondiale tutto il nostro lavoro e sacrificio è stato ripagato con grande orgoglio e soddisfazione".

Dopo il quinto posto dello scorso anno, la vittoria è arrivata con la pizza ‘M’arrevuot o cor 2.0’. Con fiordilatte di Agerola, burrata, gamberi di Mazara, fili di peperoncino, fonduta di zucchine e petali di limoni di Sorrento, la pizza ‘M’arrevuot o cor 2.0’ ha conquistato le bocche di tutti.

"È una pizza dall’impasto di una lunga lievitazione con farine del Mulino Caputo – dice Mela Cascone – la scelta del suo nome è il sentimento forte che lega me e mio marito e l’ammirazione che abbiamo l’una per l’altro".

In questi due anni, infatti, le loro anime si sono unite non solo nella vita, ma soprattutto nell’intento di mettere cuore e passione in questa attività, per far conoscere le loro tradizioni attraverso i sapori e la genuinità dei piatti tipici di Napoli.

Caterina Penazzi