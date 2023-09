La Podistica Voltana ricorda il compianto storico presidente

A un anno dalla sua scomparsa, la Podistica Voltana dedica al suo storico presidente Francesco ‘Checco’ Bacchini una serata al centro sociale ‘Cà Vecchia’ nel corso della quale, oltre ad una camminata aperta a tutti, sarà scoperta una targhetta in suo ricordo alla presenza dei famigliari del compianto 73enne, delle istituzioni locali e naturalmente del sodalizio attualmente presieduto da Pietro Ferraro. L’iniziativa è in programma domani con ritrovo dei podisti dalle 18.15 alla Cà Vecchia (piazza Teseo Guerra a Voltana). Alle 19.15 sarà dato il via al ‘1° Memorial Francesco ‘Checco’ Bacchini’, manifestazione ludico motoria aperta a tutti che si snoderà lungo un percorso di circa 7 chilometri, con contestuale mini-camminata di 2 chilometri. Sarà possibile iscriversi sul posto (contributo organizzativo 2.50 euro) fino a 10 minuti della partenza ufficiale.

Oltre al premio di partecipazione costituito dalla squisita pizza fritta con salumi preparata dalle arzdore di Cà Vecchia, saranno premiate le prime venti societàgruppi con un numero minimo di 10 iscritti. La prima Societàgruppo classificata si aggiudicherà il Trofeo ‘1° Memorial Francesco Bacchini’. Al termine, all’interno dei locali della struttura, sarà scoperta una targa per ricordare una persona che si fatto sempre apprezzare anche in occasione delle innumerevoli iniziative legate alla Società che da una quarantina di anni presiedeva. Un presidente che ha saputo unire generazioni di ragazzi e ragazze, insegnare loro amore per lo sport e senso civico, portando il suo messaggio di amicizia in Italia e all’estero. Oltre al suo impegno in ambito sportivo e nel volontariato, Francesco Bacchini aveva per molti anni ricoperto la carica di vice presidente della Consulta, lavorando instancabilmente per il bene della collettività e diventando un vero e proprio punto di riferimento.

Luigi Scardovi