La poetessa Alessandra Maltoni

Questa sera incontro con la poesia presso il circolo Aurora a Ravenna, in via Ghibuzza, a cura della poetessa ravennate Alessandra Maltoni.

Durante la serata Maltoni ricorderà il concorso nazionale “Poesia al bar” organizzato a Ravenna per dieci anni, invitando diversi partecipanti a questo incontro per il reading di versi con tema l’ambiente. Verranno ricordate anche le liriche la “Farfalla” di Tonino Guerra e il Gelsomino Notturno di Pascoli, a fianco ai versi della Maltoni, come “Verde” e la “La panchina”.

Per prenotarsi alla cena- evento: 0544 262989.