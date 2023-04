La pole dancer Laura Vigna vince il campionato italianoo

Faenza sale sul tetto d’Italia nella pole dance. Laura Vigna, 42enne faentina da anni tra le migliori pole dancer italiane e internazionali, ha vinto la PoleArt Italy nella categoria Elite Over 40, importante gara internazionale tenutasi domenica scorsa al Teatro Alfieri di Asti. Vigna ha portato in scena una sua performance basata su una musica di Peter Gabriel del 1982 ispirata alla psicanalisi e ai riti tribali e attorno ha creato una coreografia curando ogni minimo particolare. La sua creazione è stata particolarmente apprezzata dalla giuria tanto che il vantaggio sulla seconda classificata è stato di ben 20 punti.

"Sono molto soddisfatta di questa vittoria – afferma la pole dancer 42enne – perché è stata la coreografia più difficile che ho creato in tanti anni di gare. Il livello di questa competizione è molto alto e per poter vincere ho curato ogni dettaglio. Quello fisico, studiando lo yoga e il potenziamento per aumentare la forza muscolare, quello musicale ispirandomi alla danza contemporanea e ovviamente quello visivo legato ai costumi. È nata così una creazione di cui vado orgogliosa e sono contenta che sia piaciuta anche alla giuria. In gara nella categoria Elite Over 40 c’erano otto atlete provenienti da tutto il mondo e non è stato facile batterle".

Con questo successo si arricchisce il palmares di Laura dove spiccano la vittoria nel Pole Theater del 2020 ottenuta in Irlanda dove la sua esibizione ha vinto il premio ‘over all winner’ risultando la migliore di tutte le categorie, e la World Pole Art del 2021, ovvero il mondiale di Pole Dance, vinta a Bologna. La faentina, che di professione è sviluppatore informatico, ha iniziato a studiare e a praticare pole dance nel 2012 in Svizzera e negli anni ha aperto corsi di questa disciplina ad Imola, Ravenna e nella sua Faenza dove al momento ha 90 allieve dai 17 ai 58 anni che segue nelle sale della Palestre Devil Gym insieme alla sua assistente Monica Franzil. Anche durante il periodo del lockdown è stata molto attiva con corsi on line tenuti insieme ai migliori artisti internazionali.

Luca Del Favero