La polemica sui direttori stranieri

In realtà non sono i direttori stranieri dei musei a essere messi in discussione, perché il decreto dell’ex ministro Franceschini che ha consentito che venissero assunti, stabilisce che dopo due mandati, quindi 8 anni, tutti i direttori, italiani e non, debbano lasciare il loro incarico. Come ad esempio il direttore degli Uffizi. La questione sollevata da Vittorio Sgarbi che è sottosegretario alla Cultura, è un’altra, di principio a suo avviso. Vorrebbe infatti che fosse preclusa agli storici dell’arte stranieri la possibilità di diventare direttori di istituzioni culturali nel nostro Paese. Al netto del fatto che, come sempre accade, le sue sono prima di tutto affermazioni provocatorie, vale la pena ricordare un concetto valido in tutti i settori, non solo in quello museale. E cioè che non dovrebbe essere la provenienza, ma il merito a determinare le scelte della commissione. Tra l’altro questo Governo sembra avere particolarmente a cuore il concetto di merito, tanto da averlo aggiunto nel nome del ministero dedicato all’istruzione e sarebbe un peccato se proprio in questo caso venisse meno ai suoi ideali. Il lavoro fatto dai direttori dei musei italiani in questi anni è sotto gli occhi di tutti. L’auspicio è che chi dovrà decidere si attenga semplicemente ai curricula.