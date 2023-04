La politica? È tutta da ridere secondo Cornacchione-Sgrilli

Stasera, alle ore 21, al teatro comunale di Conselice, ultimo appuntamento della stagione teatrale. Protagonisti Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli con lo spettacolo ‘Noi siamo voi–Votatevi!’, regia e consulenza drammaturgica di Renato Sarti.

Secondo Cornacchione e Sgrilli gran parte del problema è da attribuire all’elevato numero di partiti politici e per questo propongono una geniale, quanto paradossale, soluzione: fondarne un altro! I nostri due eroi quindi scendono in campo e l’esito è esilarante.

La commedia, come nella migliore tradizione, riesce con l’ironia a mostrare come i buoni propositi di chi entra in politica siano destinati a naufragare se non vengono supportati da un agire coerente con gli intenti. Lo spettacolo scorre con brio, anche grazie all’abile regia di Renato Sarti, lasciando spazio a una certa contenuta improvvisazione, senza cedere a battute scurrili o scontate e soprattutto senza cadere nel qualunquismo, rischio sempre presente sul tema trattato.

Bravi Cornacchione e Sgrilli nel sostenersi e farsi vicendevolmente da spalla. Uno spettacolo che parla di politica e di come può scadere il ruolo del politico se viene svuotato dei contenuti. E alla fine sii ride con intelligenza.

Prenotazioni: 371-5318963 (ore 11-13 e 17-19). Biglietto intero 16 euro, ridotto 14, speciale residenti 13. Biglietteria aperta dalle ore 19. Biglietti in vendita online su Vivaticket. Informazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS: 353 -4045498