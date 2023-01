La politica piange Marcello Cereda

Una breve malattia si è portata via sabato Marcello Cereda. Attivo nella politica cervese, prima come militante in Alleanza nazionale e poi nel partito di Fratelli d’Italia. 67 anni, era molto conosciuto nella comunità cervese e, in passato, si era candidato alle elezioni amministrative. Il messaggio di cordoglio non è mancato dalla sezione cervese di Fratelli d’Italia. In tanti, anche sui social, a manifestare la vicinanza alla famiglia per una morte inaspettata. Cereda lascia i figli Christian, Valentina e Thomas, i nipoti Ludovica e Alessandro, la mamma Evelina e i fratelli Enrico e Sabrina. I funerali si svolgeranno domani, martedì, alle 14.30 con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Cervia alla volta del Duomo dove alle ore 15 sarà celebrata la messa. Dopo le esequie si proseguirà per il crematorio di Ravenna. Le offerte saranno devolute al canile di Cervia.