’La politica risponde ai giovani’. Dibattito con i 6 candidati

Martedì 29 aprile alle 18 presso la Sala Ragazzini in largo Firenze, si terrà un incontro pubblico promosso dai due gruppi giovanili di nome Light e Turbe Giovanili: sarà un’occasione di confronto tra i giovani e i sei candidati alla carica di sindaco di Ravenna, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. I candidati presenti saranno: - Alessandro Barattoni (Pd, M5s, Avs, Pri, Progetto Ravenna, Ama Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna), Alvaro Ancisi (Lega, Lista per Ravenna, Popolo della Famiglia), Marisa Iannucci (Ravenna in Comune, Potere al Popolo, PCI), Giovanni Morgese (Democrazia Cristiana), Veronica Verlicchi (Lista civica La Pigna). Durante l’incontro, i candidati discuteranno temi di particolare interesse per le nuove generazioni: università e formazione, sicurezza urbana: strategie per garantire la sicurezza nei quartieri frequentati dai giovani, movida e spazi aggregativi: idee per conciliare il divertimento giovanile con il rispetto della comunità.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare invito rivolto ai giovani di Ravenna, per favorire una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica della città.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.