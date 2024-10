La polizia al gazebo allestito da. Anap-Confartigianato

Ieri mattina la polizia, assieme a rappresentanti delle altre forze dell’ordine e delle amministrazioni comunali, era presenti al gazebo informativo allestito da Anap-Confartigianato nell’ambito della sesta edizione della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani. L’iniziativa, promossa dall’associazione nazionale Anziani e Pensionati e dal ministero dell’Interno, è nata con lo scopo di coinvolgere la comunità al contrasto del diffuso fenomeno, dispensando utili consigli e pratiche raccomandazioni.

È costante l’impegno della polizia - si legge in una nota - volto a prevenire e contrastare tali spiacevoli episodi che riducono la sicurezza e l’indipendenza dei cittadini più anziani, per restituire loro le condizioni per una vita serena affrancata dai pericoli.