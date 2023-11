La polizia blocca auto sospetta. Al suo interno soldi e gioielli

La Polizia di Stato ha rintracciato e sequestrato un’autovettura oggetto di ricerca internazionale. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una Volante dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico e due equipaggi in moto della Sezione Polizia stradale di Ravenna, hanno notato un’auto sospetta che poi si è data a una precipitosa fuga. Gli agenti si sono così messi subito all’inseguimento dei malviventi che poco più tardi hanno abbandonato il veicolo, facendo perdere le loro tracce.

Rintracciata l’automobile, dopo un controllo effettuato in banca dati interforze sul numero di telaio del mezzo, i poliziotti hanno potuto accertare che la vettura risultava oggetto di ricerche di polizia in area Schengen. L’auto è stata portata in questura per procedere a un più approfondito controllo e ispezione anche da parte degli agenti del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, che hanno eseguito i rilievi del caso. Al termine delle verifiche i poliziotti hanno sequestrato numerosi attrezzi per lo scasso, banconote di vario taglio per un valore di circa 1.600 euro, due orologi, quattro bracciali e alcune targhe risultate poi false, tutti oggetti rinvenuti nell’auto.