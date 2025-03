La polizia ha arrestato spacciatore tunisino

Giovedì pomeriggio la polizia ha arrestato un 40enne di origine tunisina per cessione di droga. In particolare durante specifici servizi di contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa, la squadra Mobile ha effettuato una serie di verifiche nella zona sud della città. E ha notato uno scambio tra un uomo e una donna: quest’ultima, subito fermata dai poliziotti, è risultata avere con sè diversi grammi di eroina. A quel punto gli agenti hanno immediatamente bloccato il 40enne risultato poi avere alcuni precedenti e solito frequentare le zone limitrofe alla stazione ferroviaria; nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva più di 600 euro in banconote da piccolo taglio di cui non sapeva giustificarne la provenienza.

In considerazione delle circostanze, è stato dichiarato in arresto mentre l’acquirente è stata segnalata alla prefettura quale assuntrice di droga. Ieri mattina per il 40enne, dopo la convalida dell’arresto, è scattato il divieto di dimora nel comune di Ravenna. In considerazione della pericolosità sociale del soggetto e della sua permanenza illegale su territorio nazionale, l’ufficio Immigrazione della questura ha inoltre avviato una rapida istruttoria per arrivare a una immediata espulsione.