La polizia sequestra pistola a un 27enne

Una pistola semiautomatica calibro 9X17 è stata sequestrata a un 27enne italiano dalla polizia che, su disposizione del questore, Lucio Pennella, ha effettuato diversi controlli nel pomeriggio di lunedì; l’uomo è stato arrestato. Gli agenti hanno sequestrato anche coltelli, tirapugni e spranghe. L’attività è stata svolta dagli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con i colleghi delle Volanti e ha interessato diversi punti del centro cittadino. In particolare, incrociando i dati relativi ai diversi interventi fatti recentemente sul territorio e ai precedenti di polizia a carico di alcuni residenti nel capoluogo, si è proceduto a controlli specifici personali, veicolari e locali, che hanno condotto al sequestro di varie armi, tra cui tirapugni, un coltello e una spranga di ferro.

L’arma sequestrata era custodita in un’abitazione. Il 27enne era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti in materia di stupefacenti. L’uomo, che sarebbe risultato sprovvisto di alcun titolo autorizzatorio all’utilizzo dell’arma, è stato arrestato e portato al carcere di Ravenna, a disposizione della Procura ed in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso accertamenti così da chiarire la provenienza dell’arma.