La ’pomata’ per far crescere la barba

Ai ragazzetti ansiosi di vedere crescere baffi e barba per sentirsi più uomini, gli adulti consigliavano di stendere sul viso un velo di guano di piccione. Il tono era di presa in giro, anche se qualcuno prendeva sul serio il consiglio perché non si sa mai… E poi c’era un proverbio che sembrava confermare l’efficacia della ‘pomata’: "La fata di pizôn la fa cumpâgna i grëfi, la tira só i bëfi" (Lo sterco di piccione fa come i raffi, tirano su i baffi). Pure Caterina Sforza nelle sue ricette d’amore e di bellezza consigliava l’uso dello sterco di piccione per fermare la caduta dei capelli. "Piglia lisciva con cenere fatta de sterco de colombo et lava la testa et seguita spesso che vederai confermare li capillj che mai più haverai paura te caschino".