La porta del Duomo si aprirà per dare il via all’anno del Giubileo

È il parroco del Duomo di Cervia don Pierre Laurent Cabantous ad annunciare che, per decisione del Papa, in occasione del Giubileo del prossimo anno la porta del Duomo cittadino sarà aperta per dare il via all’anno del Giubileo. Come spiega il parroco Cabantous, si tratta di "un grande dono per la nostra Parrocchia e la nostra città. La solennità dell’Ascensione è, da vari secoli, per Cervia giorno di particolare grazia e gioia: è il giorno in cui l’Arcivescovo amministra le Sante Cresime ed è, com’è noto, il giorno dello Sposalizio del mare. Quest’anno una splendida notizia ha aggiunto una gioia in più. Il nostro Arcivescovo ha annunciato alla comunità raccolta in Duomo che, secondo le disposizioni date dal Papa, anche al Duomo di Cervia verrà aperta una Porta santa in occasione del prossimo Giubileo".

Si legge, infatti, nella Bolla di Indizione del Giubileo "Spes non confundit" al n.6: "…Stabilisco inoltre che domenica 29 dicembre 2024, in tutte le cattedrali e concattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’Anno giubilare, secondo il Rituale che verrà predisposto per l’occasione. Per la celebrazione nella chiesa concattedrale, il Vescovo potrà essere sostituito da un suo Delegato appositamente designato. Il pellegrinaggio da una chiesa, scelta per la collectio, verso la cattedrale sia il segno del cammino di speranza che, illuminato dalla Parola di Dio, accomuna i credenti. In esso si dia lettura di alcuni brani del presente Documento e si annunci al popolo l’Indulgenza Giubilare, che potrà essere ottenuta secondo le prescrizioni contenute nel medesimo Rituale per la celebrazione del Giubileo nelle Chiese particolari".

Durante l’Anno Santo, "che nelle Chiese particolari terminerà domenica 28 dicembre 2025, si abbia cura che il Popolo di Dio possa accogliere con piena partecipazione sia l’annuncio di speranza della grazia di Dio sia i segni che ne attestano l’efficacia. Il Giubileo Ordinario terminerà con la chiusura della Porta Santa della Basilica papale di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026, Epifania del Signore. Possa la luce della speranza cristiana raggiungere ogni persona, come messaggio dell’amore di Dio rivolto a tutti! E possa la Chiesa essere testimone fedele di questo annuncio in ogni parte del mondo!" Perciò, anche presso il Duomo di Cervia, sarà possibile per tutto l’Anno Santo 2025 ottenere l’ Indulgenza Plenaria. "Grati al Signore per questo dono, invito tutti a prepararsi, fin d’ora, – affidandoci all’intercessione della nostra patrona Madonna del Pino – con la preghiera e con le opere di misericordia, sia corporali che spirituali, a questo evento".

i.b.