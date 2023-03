La pratica sportiva in Emilia-Romagna, oggi al Pala De Andrè la presentazione della ricerca

La pratica sportiva in Emilia-Romagna: oggi al Pala De Andrè la presentazione di una ricerca a cura della Regione.

’Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna’, è il titolo della ricerca realizzata dalla Regione che sarà presentata oggi alle 17,30 nella Sala Rossa del Pala De Andrè. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna, sarà introdotta da Giacomo Costantini, assessore allo Sport, Maria Luisa Martinez, consigliera della Provincia con delega all’Istruzione, e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione. Sarà poi presentata la ricerca a cui seguiranno gli interventi del pubblico. Sono invitati a partecipare atleti, associazioni sportive, educatori, allenatori e tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nel mondo dello sport ravennate. Si tratta, infatti, di un elaborato utilizzato dalla Regione per programmare i prossimi obiettivi, al fine di valorizzare ulteriormente un mondo dallo straordinario valore sociale ed educativo, ma anche di fornire utili strumenti di lavoro per chi si adopera nel settore sportivo.