"La prevenzione ha salvato vite"

Lo screening si rivolge a una platea di circa 1 milione e 300mila residenti, ma anche ai detenuti e ai tossicodipendenti seguiti dai Servizi Dipendenze. Nel 2022 i 240mila esami effettuati individuarono 386 positività (lo 0,16%). "Persone inconsapevoli di avere il virus", spiega l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, "che grazie alla prevenzione hanno avuto diagnosi precoce e cure. Nel 2022 rispose positivamente all’invito a fare il test circa il 18% dei cittadini, confidiamo in un’accelerazione delle adesioni". Il test promosso dalla campagna ‘C devi pensare’ è gratuito e non necessita né di prescrizione medica né di ticket: è sufficiente prenotarsi al Cup, oppure al Cup Web, sull’app Er Salute, o tramite il Fascicolo sanitario elettronico. Lo screening avviene attraverso un semplice prelievo di sangue, anche in contemporanea con altri esami. L’esito, se negativo, arriva sul fascicolo elettronico.