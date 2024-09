La prima dell’Ironman tra sport e solidarietà

L’alba degli Ironman a Cervia è iniziata ieri alle 7.30 in punto quando gli oltre 3.000 triatleti della ‘lunga distanza’ sono partiti dalla spiaggia libera di Cervia per tuffarsi nelle acque calme e tiepide del mare romagnolo. Quasi duemila persone ad assistere alla emozionante partenza. La corsa che ha dato inizio alla prima prova non ha deluso le aspettative nella 7° edizione di Ironman Italy Emilia-Romagna, unica data italiana del circuito americano e la più partecipata a livello mondiale. Prima della partenza non è mancato un messaggio di vicinanza: "Forza Romagna". Inoltre, il Comune di Cervia - in collaborazione con i Cerviaman - ha attivato una raccolta fondi a sostegno dei territori vicini alluvionati nei giorni scorsi. La raccolta fondi sarà promossa in vari punti dell’organizzazione, tra cui all’Infopoint dell’organizzazione di Ironman, sulla spiaggia libera. Chiunque volesse partecipare può contribuire con una donazione sull’Iban intestato a Cerviaman IT60N0538723602000003586727, causale Alluvione 19 settembre 2024.

Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, hanno assistito a una bellissima alba che vuole essere anche simbolo di rinascita dopo le giornate difficili per la regione colpita dall’alluvione. Alla presenza delle massime cariche civili e militari e del sindaco Mattia Missiroli, le note dell’Inno di Mameli hanno dato il via alla corsa verso l’acqua. Dopo i 3,8 km a nuoto, gli atleti proseguiranno con la parte in bici per 180 km e concluderanno la loro gara verso la finish line al Fantini Club con i 42,2 km di maratona. Oggi è invece la giornata della 70.3 Italy Emilia-Romagna con partenza alle 12 dalla spiaggia libera sul Lungomare Deledda. Dallo stesso punto partirà alle 13.30 la 5150 Cervia triathlon Emilia Romagna. Per entrambe le gare la finish line è allestita presso il Fantini Club di Cervia.

Ilaria Bedeschi