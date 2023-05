La prima parola che si impara? È "mamma"

Fra le diverse ricorrenze penso che la festa della mamma sia una delle più sentite. Sì, perché come scrive Marino Moretti nella poesia: "La parola più bella": "Mamma. Nessuna parola è più bella. La prima che s’impara, la prima che si capisce e che s’ama E anche se diventassimo vecchi, come chiameremmo la mamma più vecchia di noi? Mamma. Non c’è altro nome". Non voglio abbandonarmi ad una facile retorica e neppure a nostalgie inopportune, ma chi come me l’ha perduta già cinque anni or sono, da vecchio ormai, capisco la preziosità di quell’affetto che tanto ha sostanziato la mia vita. Ed è proprio vero che tanti aspetti della figura materna si comprendono e si apprezzano dopo che la persona non c’è più.

A volte ho assimilato la figura materna a quella del pellicano che per la prole si lacera fino a nutrirla col suo sangue. Ci sono madri e madri; anche quelle, pare oggi in aumento, che non riconoscono alla nascita il loro figlio, e purtroppo dobbiamo anche considerare le "madri di morte", coloro che per diverse ragioni non hanno saputo dare ai propri figli quel calore necessario che serve ad affrontare serenamente la vita o addirittura che hanno ucciso i figli. Solo chi si è sentito amato potrà amare, ma amato con quell’equilibrio che indubbiamente non è scontato avere.

Difficile è il mestiere del genitore, e a volte non serve tanta cultura per allevare in modo sano un figlio. Penso alle nostre nonne, specie in campagna, a loro volta madri, e agli innumerevoli sacrifici che hanno dovuto affrontare con una numerosa prole, spesso incomprese dai loro mariti, quando non maltrattate. Penso alla ingenerosità di tanti figli che egoisticamente hanno sfruttato la disponibilità del genitore e se ne sono andati con altezzosa irriverenza. La premura e la responsabilità sono due aspetti caratteristici dell’amore materno che si completa solo se c’è il rispetto per la sua creatura. A volte purtroppo assistiamo ad un amore materno possessivo ed egoistico, e non c’è niente di più deleterio per la crescita del figlio. Rispetto vuol dire che una madre non vuole che il figlio segua i propri capricci o bisogni, ma che percorra la sua strada, rompa il cordone ombelicale perché è la vita stessa che lo richiede. Come il vero maestro che spera che il suo allievo lo superi in grandezza. E allora, ben venga la festa della mamma.

Nevio Spadoni