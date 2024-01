La prima settimana. Ben 443 accessi nel nuovo centro per pazienti non gravi

In una settimana 443 accessi. Numeri di tutto rispetto per i primi sette giorni di vita del Cau di Ravenna, il centro assistenza urgenza per i pazienti non gravi, i cosiddetti ’codici bianchi e verdi’ del Pronto soccorso. Le porte della nuova struttura, che si trova sul retro del Cmp, si sono aperte per la prima volta lunedì scorso, 22 gennaio. E fino a domenica (il centro è aperto 24 su 24) sono entrati 443 pazienti, che significa in media 63 al giorno. Già nei primi due giorni, del resto, gli accessi erano stati un centinaio. L’accoglienza da parte della popolazione è stata calorosa, insomma, segno che forse la struttura può essere davvero una misura significativa per arrivare a una riduzione dei tempi di attesa del Pronto soccorso, soffocato dai tanti utenti e dalla sempre maggiore difficoltà nel reperire personale. Certo, servirà tempo per consolidare un andamento di questo tipo e per osservare in maniera più stabile un effettivo calo del maxi lavoro e delle attese al Pronto soccorso.

Il Cau è aperto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 8 alle 20. Non c’è bisogno di prenotazione e la visita e diversi esami basilari qui eseguiti sono gratuiti per i cittadini residenti in Emilia-Romagna. L’altra struttura dello stesso tipo nella nostra provincia si trova al San Giorgio di Cervia, aperto invece 24 ore su 24. Qui gli accessi nell’ultima settimana sono stati 185, ovvero in media 26 al giorno. Del resto il servizio a Cervia, per quanto consolidato perché presente da più tempo, si rivolge a un territorio molto più piccolo e meno popoloso.

All’ingresso del Cau i pazienti incontrano l’accettazione, dove infermieri appositamente formati valutano se la situazione può essere trattata nella struttura e quando serve indirizzano l’utente al Pronto soccorso. Accanto all’accettazione c’è la sala d’attesa. Il medico accoglie i pazienti in base all’ordine con cui sono arrivati, li visita e può eventualmente richiedere di svolgere degli esami. Al Cau è possibile effettuare esami basilari come quelli del sangue, ma anche eseguire lastre. Il medico può anche consultare telefonicamente uno specialista ospedaliero se lo ritiene opportuno ed eventualmente prescrivere visite ed esami in più da prenotare tramite Cup.