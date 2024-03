La prima sindaca della provincia: "Cresciuta a pane e politica. Nel 1989 fui eletta ad Alfonsine"

L’infanzia e l’adolescenza l’ha vissuta a contatto con la politica dato che a casa sua si riuniva la ‘cellula comunista’; a 13 anni, a metà negli anni 60, contestava al babbo l’atteggiamento fideistico su meriti e risultati del comunismo sovietico, denunciandone le illibertà e, forte del senso critico acuito dall’invasione della Cecoslovacchia, a 17 anni entrò in Fgci. Per Natalina Menghetti la politica come strumento di comprensione degli altri e azione condivisa per risolvere i problemi è stata, e continua ad essere, la stella polare. Diploma di maestra, poi la facoltà di magistero a Bologna, il ruolo di funzionario del Pci, quindi due anni di consiglio comunale a Fusignano, poi la segreteria comunale del Pci della sua città, Alfonsine, che all’epoca aveva 4mila iscritti al Pci (su 12mila abitanti) e nella primavera del 1989 la nomina a sindaco, non solo prima donna per la provincia di Ravenna, ma anche la più giovane, 35 anni, a ricoprire la carica. Poi due mandati in consiglio provinciale con la carica di presidente del consiglio. Cessato dopo 32 anni l’insegnamento, Natalina Menghetti è impegnata in attività di volontariato culturale a favore degli immigrati e per la conservazione della memoria storica del contributo partigiano alla Liberazione.

Un percorso politico che oggi non sarebbe più possibile...

"Tutti noi avevamo dei punti di riferimento, io ad esempio il papà, con le sue simpatie politiche sulle quali non ero d’accordo, e poi docenti d’eccezione, un libro, ‘Lettera a una professoressa’, di don Milani, e soprattutto c’erano i partiti, i sindacati, le organizzazioni in cui noi giovani trovavamo sempre gente disposta ad ascoltarci, a discutere. Oggi i partiti sono liquidi, i giovani studenti scendono in piazza, ma poi svaniscono perché non c’è più nessuno, o quasi, che li ascolti e li accolga…".

La sua generazione poté crescere circondata e accolta dalla politica…

"Per cominciare la politica era in famiglia, il babbo era un comunista convinto che in Urss i cittadini stessero meglio che da noi; a casa nostra si riuniva la cellula comunista, la politica era in strada, c’era molta povertà allora, il tema della giustizia sociale era molto avvertito e avevamo la consapevolezza che solo tutti insieme avremmo potuto superare le difficoltà. E poi nel partito c’erano dirigenti che ben volentieri accoglievano i giovani, anche i contestatori…".

C’era soprattutto la Fgci…

"Mi sono iscritta a 17 anni quando studiavo alle Magistrali a Ravenna. E a proposito di contestazione anche se ero appena quindicenne, il Sessantotto l’ho vissuto in pieno, assemblee, cortei, occupazioni…".

Torneremo alla politica, adesso mi dica di lei e della sua famiglia.

"Il papà, Paolo, e la mamma, Rosina, ma il suo vero nome era Rosalba, erano emigrati ad Alfonsine nel ‘49 da Santa Sofia. Vennero a lavorare nella cooperativa braccianti. Quattro anni dopo nacqui io e ho due sorelle, Maria e Anna. Già le ho detto del credo politico del babbo e delle discussioni su libertà, democrazia, totalitarismi; aggiungo solo che anche a scuola, alle medie, ho trovato una meravigliosa insegnante, Vittoriana Sani: ci parlava delle grandi questioni del mondo. La famiglia, la scuola, le letture, ecco chi mi ha dato gli strumenti per diventare una cittadina che fa politica".

Insomma, pane, cultura e politica…

"Pane mica tanto, eravamo poveri. Fino ai 10 anni ho abitato in una casa sotto il Senio in cui il gabinetto era in comune nel cortile, le case dei braccianti! Politica tanta, nelle riunioni della ‘cellula’ sentivo parlare di giustizia sociale, solidarietà, condivisione. Inevitabile per me l’iscrizione alla Fgci. Con le compagne di scuola andavo alle assemblee del partito, il segretario provinciale era Osvaldo Martini. Oggi forse non si riesce a comprendere cosa volesse dire per noi giovanissime incontrare e ascoltare dirigenti che avevano combattuto il fascismo o gli operai e i loro problemi!".

Quanto l’ha condizionata l’impegno politico?

"Dopo il diploma di maestra, nel ‘71, mi iscrissi all’università, magistero, e contemporaneamente diventai funzionaria del Pci, riunioni su riunioni in tutta la provincia, ad Alfonsine, con i cittadini, facevamo addirittura incontri di caseggiato. Il Pci all’epoca aveva 4mila iscritti e 14 circoli, oggi il Pd ne ha due: un impegno totalizzante. Diedi tredici esami, tutti trenta e 30 e lode, ma dovetti smettere. A 24 anni fui eletta in consiglio comunale a Fusignano e a 28 decisi che non dovevo dipendere economicamente dal Pci".

E cosa fece?

"Due concorsi, nel 1982, da maestra e in Provincia. Li vinsi entrambi, optai per l’insegnamento, un mondo nuovo entusiasmante! Il primo settembre del 1983 entrai di ruolo nella elementare di Alfonsine dove sono rimasta fino alla pensione, nel 2015".

Ma la politica come impegno civile rimase…

"Certo, col Pci interruppi solo il rapporto di lavoro. Tanto che di lì a poco entrai in consiglio comunale e contemporaneamente fui eletta segretaria del Pci di Alfonsine".

E nel febbraio del 1989 il Pci la candidò a sindaco…

"Fu il partito a chiedermi la disponibilità. Per spirito di servizio risposi che l’avrei fatto, ma per un breve periodo perché non volevo rinunciare alla scuola. Fui eletta e presi il posto di Giovanni Torricelli, sindaco dal ‘76. Mi misi in aspettativa e rimasi in carica fino al ‘92".

Lei è stata la prima donna sindaco in provincia di Ravenna. E la più giovane.

"Avevo 35 anni. Un anno dopo anche Sant’Agata ebbe una sindaca, Maria Landa Biondi. Posso dire che fu un evento normale, per Alfonsine dove ero ben conosciuta come segretaria del partito. Mi chiamavano ‘signora sindaco’! Momenti turbolenti: c’erano stati i morti di piazza Tienanmen, il crollo del muro di Berlino, le aperture di Gorbaciov. Argomenti ovviamente di discussione in consiglio comunale, sempre con massimo rispetto per le persone. Oggi volano offese personali, ma non sono queste le parole della politica!".

Uno dei problemi sul tappeto per Alfonsine all’epoca era la variante dell’Adriatica…

"Pensi che la priorità era stata data alla tangenziale di Castel Bolognese. E invece la nostra variante è fatta da anni e a Castel Bolognese i lavori iniziano ora! Posso dire che nei quattro anni da sindaca abbiamo raggiunto buoni obiettivi: il centro diurno per anziani, la piscina a Rossetta, l’istituzione di tre riserve naturali nel territorio".

E dopo il Comune, la Provincia!

"Tre mandati in consiglio provinciale e presidente del Consiglio per otto anni; dal ‘92 avevo ripreso a insegnare. Poi la pensione, nel 2015, e il volontariato. Coinvolgendo gli studenti, con l’Anpi abbiamo realizzato il progetto ‘Mappa della Memoria’, tutti i siti della lotta partigiana nei nostri territori, è tutto in Rete. E stiamo approntando gli ‘Itinerari della Memoria’, censimento e percorso lungo le strade che portano il nome di partigiani. Sono 22 fra Alfonsine e Longastrino. Presenteremo il progetto il 27 marzo. E dal 2016 collaboro con un gruppo di donne che tengono corsi di lingua italiana per gli immigrati e aiutano i bimbi nei compiti".

Carlo Raggi