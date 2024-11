La proiezione del docufilm su ’Romagna in fiore’ con testimonianze

Domani alle 18, al teatro Alighieri di Ravenna, sarà proiettato il docufilm di Dario Tognocchi e Gerardo Lamattina dedicato a ’Romagna in fiore’, per rivivere gli appuntamenti del festival che si è svolto a maggio in diverse località duramente colpite dall’alluvione del 2023: da Faenza a Riolo Terme, da Brisighella e Modigliana a Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia della cooperativa C.A.B. TER.RA.

In circa 45 minuti, il docufilm raccoglie testimonianze di artisti, staff, volontari e alcuni dei 34mila “spettatori in cammino” in un racconto collettivo dove la memoria del dramma si intreccia all’amore per questa terra e le sue genti; una riflessione a più voci sulla possibilità di trovare un nuovo equilibrio fra uomo e natura, anche nello spettacolo dal vivo.

La proiezione del docu-film sul grande schermo del teatro Alighieri è aperta a tutti, fino a esaurimento posti disponibili.

Info 0544 249244 www.ravennafestival.org.