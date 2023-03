La Proloco promuove la riviera Tour in Italia con Max Cavallari

I volontari della Proloco, insieme ad albergatori, bagnini e commercianti della Riviera dei Pini, inizieranno un tour presso alcuni centri commerciali del centronord Italia, individuati tra i tanti per la loro posizione strategica e per l’afflusso di clienti, per promuovere la Riviera dei Pini e Cervia. Verranno presentate le offerte benessere, gli eventi, e la bellissima pineta. La promozione del territorio riguarderà il benessere, la pineta, le saline, le terme, ma anche il divertimento che i turisti possono trovare ogni venerdì sera durante tutta l’estate in Riviera dei Pini grazie alla rassegna dei comici del ’Riviera dei Pini Cabaret’.

A promuovere gli spettacoli del cabaret penserà un volto noto come quello di Max Cavallari de Fichi d’India (foto), che accompagnerà i cervesi in tutte le date del tour, e per l’occasione si cimenterà nello spettacolo comico, oltre che presentare anche il nuovo libro ’Non spegnere la luna’, con tanto di firma copie per chi interverrà.

Il tour inizierà domenica al centro commerciale Grande Mela di Verona, il 12 marzo a Bergamo, sabato 25 Marzo a Reggio Emilia, infine Domenica 26 Marzo a Milano.