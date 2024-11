La Proloco tende la mano: "Disponibili al dialogo col Comune"

Pare risolta la situazione a Milano Marittima dopo l’incontro di lunedì sera organizzato dalla Proloco alla quale hanno preso parte cittadini, imprenditori, volontari e alcuni membri dell’attuale giunta comunale.

"Milano Marittima: una comunità unita per un rilancio condiviso" è il sentimento comune e, come spiega il comunicato stampa di Proloco.

"Durante la serata, il segretario della Pro Loco, Alessandro Fanelli, ha sottolineato la necessità di lavorare insieme per promuovere Milano Marittima, esortando ciascun operatore a contribuire attivamente.

L’assemblea ha anche apprezzato la disponibilità e collaborazione mostrata dagli assessori presenti, che hanno manifestato la volontà di superare le difficoltà del recente passato, impegnandosi a lavorare in sinergia con la Pro Loco per garantire servizi di alto livello alla comunità e ai visitatori".

Insomma, pare che ci siano comunque gli elementi per un lavoro di gruppo e di squadra e - quindi - nessun altro nodo da sciogliere.

Come spiega il comunicato, non mancano i punti programmatici sui quali lavorare in sinergia.

"Tra i punti strategici su cui si è deciso di concentrare gli sforzi, figurano la sicurezza, la manutenzione degli spazi pubblici e l’illuminazione, per i quali si è concordato di procedere con un dialogo continuo tra amministrazione e operatori locali. L’obiettivo comune è quello di far emergere il potenziale di Milano Marittima e consolidarne l’immagine come destinazione d’eccellenza".

Un incontro al termine del quale, insomma, i partecipanti si annunciano soddisfatti.

Anche se durante la serata, come riportato dal Carlino, erano emersi anche diversi malumori per i maggiori investimenti a favore di Cervia.

Ilaria Bedeschi